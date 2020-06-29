Кузбассовец вышел из тюрьмы и украл велосипед у ребенка

29 Июнь 2020 2020-06-29T03:18:35+03:00

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В Белове сотрудники полиции задержали мужчину, который недавно покинул тюрьму. Дело в том, что он украл велосипед у ребенка. Теперь его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

- В дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила, что неизвестный похитил велосипед, принадлежащий ее 10-летнему сыну. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, - сказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Все произошло следующим образом: мальчик отправился кататься на велосипеде и на какое-то время оставил его без присмотра, когда он вернулся, то увидел, что его уже нет. Оставленный велосипед увидел 37-летний мужчина, которого выпустили из тюрьмы два месяца назад. Он решил еще раз пойти на преступление, сел на велобайк и уехал.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого и вернули велосипед ребенку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU