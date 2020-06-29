Кузбассовцам рассказали, как выбрать вкусную клубнику

29 Июнь 2020 2020-06-29T04:04:49+03:00

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В Кемеровской области уже начался сезон клубники. Ее можно купить или же собрать с собственных грядок. В связи с этим Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору ягоды.

Если вы хотите кушать только спелую и качественную клубнику, сначала тщательно осмотрите ее. Ягода должна быть сухой, однородного и насыщенного красного цвета. Никаких вмятин и повреждений, а листики клубники должны быть тоже свежими. Также обратите внимание на то, как пахнет плод – у хорошего обязательно будет насыщенный и ягодный аромат.

- Стоит воздержаться от влажных ягод с пятнами и без аромата. Мягкие плоды с сухими или пожелтевшими листиками быстро испортятся. Плоды без листиков тоже не нужно покупать. А зеленоватые пятна и белый кончик говорят о незрелости продукта, - сказали в ведомстве.

Также обратите внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то вероятно она будет кислой.

ИСТОЧНИК KP.RU