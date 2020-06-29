В Кузбассе пропал 57-летний мужчина
В Кузбассе четвертый день продолжаются поиски 57-летнего мужчины. Родные и близкие не получали от него вестей с 26 июня.
Сергей Сергиенко проживает в селе Менчереп Беловского района. На официальной странице «Лизы Алерт Кузбасс» назвали приметы пропавшего. Его рост составляет 170 сантиметров, у него среднее телосложения, серые глаза и рыже-русые волосы. Мужчина ушел из дома в синем камуфляжном костюме. Также на нем были оранжевый спасательный жилет и синие сандалии.
Если вы знаете какую-то информацию о том, где сейчас Сергей, свяжитесь с волонтерам.
Контактный номер 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU