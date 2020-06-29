В Кузбассе пропал 57-летний мужчина

29 Июнь 2020 2020-06-29T05:02:41+03:00

Родные и близкие ищут его с 26 июня

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В Кузбассе четвертый день продолжаются поиски 57-летнего мужчины. Родные и близкие не получали от него вестей с 26 июня.

Сергей Сергиенко проживает в селе Менчереп Беловского района. На официальной странице «Лизы Алерт Кузбасс» назвали приметы пропавшего. Его рост составляет 170 сантиметров, у него среднее телосложения, серые глаза и рыже-русые волосы. Мужчина ушел из дома в синем камуфляжном костюме. Также на нем были оранжевый спасательный жилет и синие сандалии.

Если вы знаете какую-то информацию о том, где сейчас Сергей, свяжитесь с волонтерам.

Контактный номер 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU