2020-06-29T05:59:13+03:00
Происшествия

38 человек ночью тушили загоревшийся цех в Кемерове

Пожар произошел на улице Шатурской
Екатерина РОМАНОВА
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38 человек ночью тушили загоревшийся цех в Кемерове.38 человек ночью тушили загоревшийся цех в Кемерове.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Масштабный пожар произошел минувшей ночью в Кемерове. Здесь загорелось здание цеха.

Сообщение о пожаре на улице Шатурской в Кемерове, где расположен цех, поступил на пульт диспетчера в 01.09. К моменту, когда прибыло первое подразделение, огонь охватил задние цеха из цельнометаллического каркас. При этом существовала угроза распространения огня на автомобиль, который был припаркован рядом с цехом.

- В результате пожара сгорели бывшие в употреблении вещи и оборудование по всей площади, - рассказали о последствиях пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Для того, чтобы справиться с огнем, потребовалась слаженная работа 38 пожарных и девяти единиц техники. Полностью ликвидировать его удалось лишь в 02.08. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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