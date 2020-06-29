Кузбасс вошел в регионы, где проводится эксперимент по цифровизации образования

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:50:20+03:00

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Из-за ситуации с коронавирусом многих кузбассовцев волнует вопрос: возобновятся ли с сентября школьные занятия в привычной форме. Волнения подогревают сообщения в соцсетях о переводе всех детей на дистанционное обучение.

Сообщения о том, что в Кузбассе и нескольких других регионах в качестве эксперимента введут дистанционное образование для всех появились в социальных сетях и даже ряде средств массовой информации.при этом в качестве доказательства приводят распоряжение о введении проекта «Цифровая образовательная среда», в рамках которой многие школы действительно получили интерактивные доски, ноутбуки, скоростной интернет и многое другое.

- Это недостоверная информация! Неверно трактуются официальные документы, - заявили в пресс-службе регионального министерства образования. - «Цифровая образовательная среда» - это федеральный проект национального проекта «Образование». Его цель - создание и внедрение новых технологий и цифровизация образовательного процесса. Цифровизация образования является одним из инструментов проекта, проект не предполагает замену учителя на робота, учебника - на планшет, школы - на интернет и онлайн-курсы.

В пресс-службе подчеркнули, что цифровые инструменты и платформы – лишь дополнительных инструмент, который, наряду с традиционными, поможет школьникам получать новые знания.

- Переход на дистанционное обучение в рамках данного проекта не планируется! – сделали акцент в министерстве образования.

Отметим, что в число регионов, где будет проводиться эксперимент, вошли также наши ближайшие соседи: Алтайский край, Новосибирская область, а также Тюменская, Челябинская, Московская, Нижегородская, Новгородская области, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU