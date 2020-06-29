В Кузбассе умер десятый пациент с коронавирусом

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:04:36+03:00

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Еще один пациент, у которого ранее выявили коронавирус, скончался в Кузбассе. Это уже десятый случай летального исхода заболевания в регионе.

На утро 29 июня стало известно о еще одном скончавшемся пациенте, у которого ранее диагностировали коронавирус.

- У мужчины 1953 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Он проживал в Киселевске, - сообщает областной межведомственный штаб.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 27 из них приходятся на Кемерово и Новокузнецк. Сейчас число заболевших достигло 1662 человек. Среди них – 707 человек, которые выздоровели и выписаны из инфекционных стационаров. При этом о трех последних случаях выздоровления стало известно 29 июня.

Еще 945 человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь в больницах региона. Также 8435 человек находятся в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU