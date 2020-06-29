В каких кузбасских городах больше всего заболевших коронавирусом на 29 июня
Стало известно, в каких кузбасских городах Кузбасса за минувшие сутки выявили новые случаи заболевания коронавирусом.
На утро 29 июня в Кузбассе зафиксировано 40 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших – в Кемерове: здесь COVID-19 диагностировали у 14 горожан. Чуть меньше – 13 случаев заболевания – выявлено в Новокузнецке.
В Анжеро-Судженске и Белове - по четыре новых случая заболевания. еще по одному заболевшему за минувшие сутки выявили в Киселевске, Междуреченске, Ленинск-Кузнецком муниципальном и Топкинском округах, а также Тисульском муниципальном районе.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8435 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 1662 человек.
Кроме того, стало известно об еще одном летальном исходе среди заболевших коронавирусом. Как оказалось, у мужчины 1953 года рождения на фоте COVID-19 развилась тяжелая форма пневмонии, и он скончался. Мужчина проживал в Киселевске. Таким образом, с начала пандемии в Кузбассе скончались 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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