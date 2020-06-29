2020-06-29T09:11:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб сообщил подробности смерти от коронавируса десятого кузбассовца

Что стало причиной смерти 53-летнего кузбассовцы
Екатерина РОМАНОВА
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Оперштаб сообщил подробности смерти от коронавируса десятого кузбассовцаОперштаб сообщил подробности смерти от коронавируса десятого кузбассовцаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты оперативного межведомственного сообщили подробности смерти 53-летнего кузбассовцы, у которого ранее диагностировали коронавирус.

По данным оперативного штаба, некоторое время назад тесты 53-летнего жителя Киселевска на коронавирус дали положительный результат. Мужчину тут же поместили в инфекционную больницу и стали проводить необходимое лечение. Однако оно не помогло.

-У мужчины 1953 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии, - сообщают специалисты оперативного межведомственного штаба.

Напомним, на настоящий момент известно о десяти случаях летального исхода вреди кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус.

На утро 29 июня известно о 1662 случаях заболевания опасной инфекцией. 945 кузбассовцев получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах. Еще 707 человек уже вылечились от коронавируса и выписаны из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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