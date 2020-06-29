2020-06-29T09:39:50+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ поможет фермерским хозяйствам вести бухгалтерский учет

Россельхозбанк расширяет линейку обслуживания для малого и среднего агробизнеса
Яков КРЫМСКИЙ
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Теперь фермеры - клиенты РСХБ могут воспользоваться возможностями сервиса по поиску профессионального бухгалтера. Услуга предоставлена в рамках соглашения, которое Россельхозбанк заключил с Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России).

Специалисты ИПБ России разработали уникальный сервис по подбору бухгалтеров, в котором представлен весь функционал ведущих порталов поиска персонала. Крестьянские (фермерские) хозяйства получили доступ к базе кандидатов, имеющих большой опыт и проходящих постоянное повышение своего профессионального уровня. Это облегчит фермерам поиск и добавит уверенности, что выбранный кандидат будет отвечать самым строгим запросам. В личном кабинете глава или уполномоченный сотрудник КФХ может размещать вакансию бухгалтера, просматривать резюме и тестировать выбранных кандидатов. По каждому соискателю доступна информация о его профессиональном уровне, включая аттестаты и курсы повышения профессионального уровня.

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