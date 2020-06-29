В Новокузнецке виновник ДТП выплатит компенсацию вреда двум малолетним детям

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:48:58+03:00

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В Новокузнецке прокуратура добилась взыскания компенсации за моральный вред двум малолетним детям. Они стали жертвами ДТП.

С заявлением в ведомство обратилась мать детей. Возмещения морального вреда самостоятельно она добиться не смогла из-за отсутствия денег на адвоката и неподкованности в юридических вопросах.

Как было установлено в ходе прокурорской проверки, в октябре прошлого года водитель «Лада Гранта» ехал в направлении улицы Тушинской и в какой-то момент оказался на встречной полосе, где столкнулся с Toyota Funcargo. В иномарке находилось двое детей 2007 и 2010 года рождения. В результате они получили телесные повреждения.

-Несовершеннолетние перенесли не только физические, но и нравственные страдания, - сообщили в областном ведомстве. - Прокурор Куйбышевского района предъявил в интересах малолетних детей исковое заявление к виновнику ДТП и потребовал выплатить им компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Центральный районный суд Новокузнецка требования прокурора удовлетворил. решения находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU