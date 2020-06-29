2020-06-29T14:43:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Уголовное дело возбуждено по факту вспышки коронавируса в Кемерове

В городе массово заразились постояльцы пансионата
Мария КОЛОСОВА
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Уголовное дело возбуждено по факту вспышки коронавируса в КемеровеУголовное дело возбуждено по факту вспышки коронавируса в КемеровеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту вспышки коронавируса. Она произошла в пансионате для пожилых людей и инвалидов.

По поручению кузбасской прокуратуры в городах и районах прокуроры проверили, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательстоа в частных пансионатах для пожилого возраста и инвалидов.

-В июне в частном пансионате в городе Кемерово 19 постояльцев заболели новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в ведомстве. - По результатам проверки выявлены нарушения при оказании социальных услуг, ненадлежащее физическое и гигиеническое состояние пожилых лиц.

В связи с этим в понедельник, 29 июня, по постановлению прокурора города Кемерово возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Производится предварительное расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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