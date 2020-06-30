Рецидивист ограбил сердобольную кемеровчанку ради подарков близким

30 Июнь 2020 2020-06-30T03:16:31+03:00

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Житель города Кемерово очень хотел порадовать своих близких подарками. Ради этого он даже пошел на преступление.

Сердобольная кемеровчанка пострадала из-за своего желания помочь 36-летнему знакомому. Тот рассказал, как ему тяжело живется и попросился на ночлег. Женщина не смогла отказать ему и впустила в свой дом. Прежде, чем уйти утром, мужчина прихватил комплект запасных ключей. А когда горожанки не было дома, вернулся и проник в ее жилище. Добычей гостя-обманщика стали золотые украшения и коллекционный нож – общей стоимостью порядка 100 тысяч рублей. Нож мужчина подарил тестю, а золотые украшения – жене и дочке.

Горожанка, вернувшись домой, обнаружила пропажу и обратился в полицию. Вскоре стражи порядка задержали ночного гостя, заподозрив, что именно он мог ограбить женщину. Более того, оказалось, что тот уже был судим ранее.

- Суд, изучив собранные следствием доказательства, признал их достаточными для вынесения обвинительного приговоры и назначил осужденному два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU