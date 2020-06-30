Кузбассовец попался на воровстве топлива у компании

30 Июнь 2020 2020-06-30T05:36:06+03:00

За 300 украденных литров бензина он заплатит 500 тысяч рублей

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Житель города Ленинск-Кузнецкий решил присвоить себе топливо, принадлежащее работодателю. Теперь он должен будет выплатить огромный штраф за кражу бензина.

Сотрудник одной из компаний, что в Ленинске-Кузнецком, имел доступ к топливно-заправочной карте. Лимит по карте составлял 200 литров бензина ежемесячно, и мужчина решил воспользоваться ею. За полтора месяца он слил для личного пользования 300 литров топлива, однако был пойман на воровстве.

За использование служебного положения и хищение вверенного имущества мужчине теперь придется отвечать. Суд назначил ему наказание: штраф в размере 500 тысяч рублей.

- Судебные приставы МОСП по ВИП УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. Гражданин выплатил штраф в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU