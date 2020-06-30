Двух потерявшихся сыновей удалось разыскать в Кузбассе

30 Июнь 2020 2020-06-30T06:35:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Обеспокоенные родители, чьи сыновья пропали, обратились к стражам порядка за помощью. В результате за сутки обоих пропавших нашли, а заодно разыскали пропавшего помощника по хозяйству пожилой женщины.

На одной из детских площадок в Новокузнецке накануне случился переполох. Горожане обратили внимание на подозрительного мужчину, который никак не хотел уходить с площадки. Проверить, что мужчина делает в таком месте, отправились бойцы Росгвардии. Они действительно обнаружили нетрезвого 42-летнего мужчину, который признался, что не помнит, где живет. Стражи порядка установили личность мужчины, и тут оказалось, что он числится без вести пропавшим. И родители, которые живут в Лесосибирске, обеспокоены его судьбой.

Примерно в это же время в Мариинске взволнованная женщина била тревогу: ее 34-летний сын сутки назад ушел на речку и не вернулся. К счастью, пропавшего удалось найти: после купания он решил не возвращаться домой, а отправиться распивать спиртные напитки. Нетрезвого, но живого его вернули матери.

Удалось разыскать и еще одного человека, 66-летнего помощника по хозяйству пожилой женщины. 92-летняя жительница поселка городского типа Тяжин попросила помочь разыскать его: помощник за два дня до этого ушел из дома и пропал. Мужчину также нашли живым, - об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU