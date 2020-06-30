2020-06-30T07:11:15+03:00
Происшествия

На железнодорожном мосту в Кузбассе произошел пожар

С огнем боролись 17 человек
Екатерина РОМАНОВА
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На железнодорожном мосту в Кузбассе произошел пожарНа железнодорожном мосту в Кузбассе произошел пожарФото: Екатерина РОМАНОВА
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Вечером 29 июня на одном из железнодорожных мостов Кузбасса произошло ЧП. Здесь случился пожар.

Сигнал о том, что на железнодорожном мосту в Юрге случился пожар, поступил на пульт диспетчера в 21.30. на место тут же выдвинулись 17 человек и четыре единицы техники. В тот момент, когда прибыло первое подразделение, в кабель-канале моста горел электрокабель.

- В результате пожара обгорело более 60 погонных метров кабеля, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Потушить пожар удалось в 22.33. По предварительным данным, его причиной могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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