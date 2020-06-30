На железнодорожном мосту в Кузбассе произошел пожар
Вечером 29 июня на одном из железнодорожных мостов Кузбасса произошло ЧП. Здесь случился пожар.
Сигнал о том, что на железнодорожном мосту в Юрге случился пожар, поступил на пульт диспетчера в 21.30. на место тут же выдвинулись 17 человек и четыре единицы техники. В тот момент, когда прибыло первое подразделение, в кабель-канале моста горел электрокабель.
- В результате пожара обгорело более 60 погонных метров кабеля, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Потушить пожар удалось в 22.33. По предварительным данным, его причиной могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU