Кемерово вновь лидирует по числу заболевших за сутки

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:00:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На утро 30 июня изменилось число заболевших и вылечившихся от коронавируса кузбассовцев. В общей сложности с середины марта выявлено 1703 случая заболевания и 732 случая выздоровления

Больше всего новых случаев COVID-19 в Кемерове: 453 заболевших, из них 14 – за минувшие сутки. На втором месте - Прокопьевск, здесь восемь новых заболевших за сутки, а в общей сложности - 45 человек с COVID-19. В Киселевске на утро 30 июня выявили еще семерых пациентов с COVID-19, а с начала пандемии - всего 30 таких пациентов. В Анжеро-Судженске четверо новых заболевших, теперь здесь 66 пациентов с коронавирусом. В Новокузнецке – 497 заболевших, четверых из которых выявили за минувшие сутки. Еще два случая коронавируса диагностировали в Междуреченске, а в Калтане и Кемеровском муниципальном округе - по одному.

В общей сложности сейчас медицинскую помощь в инфекционных стационарах получают 961 человек. Еще 732 человека уже выздоровели и выписаны домой. Число случаев с летальным исходом остается прежним: 10 человек. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8432 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU