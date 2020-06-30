2020-06-30T08:00:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Кемерово вновь лидирует по числу заболевших за сутки

В общей сложности число заболевших в Кузбассе превысило 1700 человек
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кемерово вновь лидирует по числу заболевших за суткиКемерово вновь лидирует по числу заболевших за суткиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На утро 30 июня изменилось число заболевших и вылечившихся от коронавируса кузбассовцев. В общей сложности с середины марта выявлено 1703 случая заболевания и 732 случая выздоровления

Больше всего новых случаев COVID-19 в Кемерове: 453 заболевших, из них 14 – за минувшие сутки. На втором месте - Прокопьевск, здесь восемь новых заболевших за сутки, а в общей сложности - 45 человек с COVID-19. В Киселевске на утро 30 июня выявили еще семерых пациентов с COVID-19, а с начала пандемии - всего 30 таких пациентов. В Анжеро-Судженске четверо новых заболевших, теперь здесь 66 пациентов с коронавирусом. В Новокузнецке – 497 заболевших, четверых из которых выявили за минувшие сутки. Еще два случая коронавируса диагностировали в Междуреченске, а в Калтане и Кемеровском муниципальном округе - по одному.

В общей сложности сейчас медицинскую помощь в инфекционных стационарах получают 961 человек. Еще 732 человека уже выздоровели и выписаны домой. Число случаев с летальным исходом остается прежним: 10 человек. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8432 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемерово вновь лидирует по числу заболевших за сутки
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 30 июня: 41 человек
На железнодорожном мосту в Кузбассе произошел пожар
Двух потерявшихся сыновей удалось разыскать в Кузбассе
Кузбассовец попался на воровстве топлива у компании
Обиженная отказом кемеровчанка обвинила приятеля в изнасиловании
Рецидивист ограбил сердобольную кемеровчанку ради подарков близким
«Попкорн» для квестов и флешмобов открылся в Кемерове
Женщина получила смертельные травмы в аварии на трассе в Кузбассе
Уголовное дело возбуждено по факту вспышки коронавируса в Кемерове
Кузбасский депутат проверил безопасность на избирательном участке
В Кузбассе появится логистический центр Wildberries
Прокуратура завершила проверку по факту смерти 15-летней девочки в Кузбассе
В Новокузнецке виновник ДТП выплатит компенсацию вреда двум малолетним детям
Кто достроит недострои ЖК «Старт» в Кемерове
Илья Середюк будет передвигаться по Кемерову на инвалидной коляске
РСХБ поможет фермерским хозяйствам вести бухгалтерский учет
Оперштаб сообщил подробности смерти от коронавируса десятого кузбассовца
Стало известно, в каком городе от коронавируса скончался десятый кузбассовец
В каких кузбасских городах больше всего заболевших коронавирусом на 29 июня
В Кузбассе умер десятый пациент с коронавирусом
+40: в Кузбассе на 29 июня выросло число заболевших коронавирусом
Кузбасс вошел в регионы, где проводится эксперимент по цифровизации образования
38 человек ночью тушили загоревшийся цех в Кемерове
В Кузбассе пропал 57-летний мужчина
Кузбассовцам рассказали, как выбрать вкусную клубнику
Кузбассовец вышел из тюрьмы и украл велосипед у ребенка