Экс-начальник кузбасской железнодорожной станции заплатит 2 100 000 рублей за взятки

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:47:20+03:00

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Теперь уже бывшего начальника грузового района железнодорожной станции «Кемерово – Сортировочное» признали виновной в получении взятки и коммерческом подкупе.

2,1 миллиона рублей предстоит выплатить экс-начальнице грузового района железнодорожной станции «Кемерово – Сортировочное» за взятки и подкуп. В течение нескольких лет – с 2014 по 2019 год они получала деньги и имущество, а взамен оказывала покровительство тем, кто прибывал на станцию. Так, женщина скрывала несоответствия заявленных при отправлении вагонов видов и наименований груза. Делала она это для того, чтобы грузополучатели не получили штрафы. Кроме того, начальница грузового района за определенную сумму делал так, чтобы вагоны максимально быстро подавались на разгрузку. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, общая сумма взятки превысила 200 тысяч рублей.

- Преступная деятельность обвиняемой пресечена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, - сообщает пресс-служба ведомства. - Приговором Заводского районного суда Кемеровской области осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 2,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU