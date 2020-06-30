2020-06-30T09:47:20+03:00
Общество

Экс-начальник кузбасской железнодорожной станции заплатит 2 100 000 рублей за взятки

Общая сумма взяток превысила 200 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Экс-начальник кузбасской железнодорожной станции заплатит 2 100 000 рублей за взяткиЭкс-начальник кузбасской железнодорожной станции заплатит 2 100 000 рублей за взяткиФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Теперь уже бывшего начальника грузового района железнодорожной станции «Кемерово – Сортировочное» признали виновной в получении взятки и коммерческом подкупе.

2,1 миллиона рублей предстоит выплатить экс-начальнице грузового района железнодорожной станции «Кемерово – Сортировочное» за взятки и подкуп. В течение нескольких лет – с 2014 по 2019 год они получала деньги и имущество, а взамен оказывала покровительство тем, кто прибывал на станцию. Так, женщина скрывала несоответствия заявленных при отправлении вагонов видов и наименований груза. Делала она это для того, чтобы грузополучатели не получили штрафы. Кроме того, начальница грузового района за определенную сумму делал так, чтобы вагоны максимально быстро подавались на разгрузку. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, общая сумма взятки превысила 200 тысяч рублей.

- Преступная деятельность обвиняемой пресечена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, - сообщает пресс-служба ведомства. - Приговором Заводского районного суда Кемеровской области осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 2,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-начальник кузбасской железнодорожной станции заплатит 2 100 000 рублей за взятки
За сутки в Кемерове выявили 52 нарушения масочного режима
Кемерово вновь лидирует по числу заболевших за сутки
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 30 июня: 41 человек
На железнодорожном мосту в Кузбассе произошел пожар
Двух потерявшихся сыновей удалось разыскать в Кузбассе
Кузбассовец попался на воровстве топлива у компании
Обиженная отказом кемеровчанка обвинила приятеля в изнасиловании
Рецидивист ограбил сердобольную кемеровчанку ради подарков близким
«Попкорн» для квестов и флешмобов открылся в Кемерове
Женщина получила смертельные травмы в аварии на трассе в Кузбассе
Уголовное дело возбуждено по факту вспышки коронавируса в Кемерове
Кузбасский депутат проверил безопасность на избирательном участке
В Кузбассе появится логистический центр Wildberries
Прокуратура завершила проверку по факту смерти 15-летней девочки в Кузбассе
В Новокузнецке виновник ДТП выплатит компенсацию вреда двум малолетним детям
Кто достроит недострои ЖК «Старт» в Кемерове
Илья Середюк будет передвигаться по Кемерову на инвалидной коляске
РСХБ поможет фермерским хозяйствам вести бухгалтерский учет
Оперштаб сообщил подробности смерти от коронавируса десятого кузбассовца
Стало известно, в каком городе от коронавируса скончался десятый кузбассовец
В каких кузбасских городах больше всего заболевших коронавирусом на 29 июня
В Кузбассе умер десятый пациент с коронавирусом
+40: в Кузбассе на 29 июня выросло число заболевших коронавирусом
Кузбасс вошел в регионы, где проводится эксперимент по цифровизации образования
38 человек ночью тушили загоревшийся цех в Кемерове
В Кузбассе пропал 57-летний мужчина
Кузбассовцам рассказали, как выбрать вкусную клубнику
Кузбассовец вышел из тюрьмы и украл велосипед у ребенка