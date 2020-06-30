В Кемерове вновь заработали кафе и рестораны

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:19:55+03:00

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Кемеровские кафе и рестораны вновь открыты и готовы принимать гостей. Примем не только в формате «летних веранд», как это было в последнее время, но и в привычных залах.

Владельцы и сотрудники кемеровских ресторанов, баров и кафе не скрывают радости: наконец-то, после мертвого сезона, который длился два месяца, они смогут, как и прежде, принимать гостей и угощать их всевозможными блюдами! С 24 мая в Кузбассе открылись летние веранды, а спустя месяц, 25 июня, Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое разрешает открыть бары, кафе и рестораны. Об этом сообщает сетевое издание "Национальные проекты Кузбасса".

Впрочем, здесь пока действуют некоторые ограничения: наполняемость залов не более 50 процентов, маски, перчатки и антисептики – все это по-прежнему актуально. Но зато можно наслаждаться любимыми блюдами не дома, а в кафе или ресторане, в приятной атмосфере, а это – одна из важнейших составляющих хорошего вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU