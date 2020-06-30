2020-06-30T14:06:53+03:00
Общество

Преподавателя кузбасского вуза подозревают в получении взяток от студентов

Возбуждено четыре уголовных дела
Мария КОЛОСОВА
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Преподавателя кузбасского вуза подозревают в получении взяток от студентовПреподавателя кузбасского вуза подозревают в получении взяток от студентовФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Преподавателя одного из вузов Кузбасса подозревают в получении взяток от студентов. Против него возбуждено четыре уголовных дела.

По версии следственных органов, с декабря прошлого года по июнь нынешнего женщина, работавшая в одном из вузов, за деньги написала четырем студентам-выпускникам дипломные работы, а потом помогла им с защитой во время итоговой аттестации.

За каждую выполненную работу через посредников женщина получила по 27 тысяч рублей.

-Преступная деятельность преподавателя выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. После проведения оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы. В рамках расследования уголовного дела действиям взяткодателей и посредникам будет дана юридическая оценка, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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