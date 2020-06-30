Преподавателя кузбасского вуза подозревают в получении взяток от студентов
Преподавателя одного из вузов Кузбасса подозревают в получении взяток от студентов. Против него возбуждено четыре уголовных дела.
По версии следственных органов, с декабря прошлого года по июнь нынешнего женщина, работавшая в одном из вузов, за деньги написала четырем студентам-выпускникам дипломные работы, а потом помогла им с защитой во время итоговой аттестации.
За каждую выполненную работу через посредников женщина получила по 27 тысяч рублей.
-Преступная деятельность преподавателя выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. После проведения оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы. В рамках расследования уголовного дела действиям взяткодателей и посредникам будет дана юридическая оценка, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU