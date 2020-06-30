2020-06-30T14:26:41+03:00
Общество

Аномальная жара придет в Кузбасс в июле

Синоптики дали прогноз погоды на первую декаду июля
Екатерина РОМАНОВА
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Аномальная жара придет в Кузбасс в июлеАномальная жара придет в Кузбасс в июлеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В ближайшие дни в Кузбассе будет жарко и очень жарко – такой прогноз погоды на первую декаду июля дали в Кемеровском гидрометцентре.

По данным специалистов Кемеровского гидрометцентра, первая декада июля будет очень жаркой: по ночам столбики термометров будут держаться в пределах отметок +14…+19 градусов. Ночная прохлада будет меняться дневным зноем: от 28 до 33 градусов тепла.

- Среднедекадная температура воздуха ожидается +20…+23 градуса, что выше нормы на 3-4 градуса, - отметила Светлана Наумова, руководитель отдела гидрометобеспечения. – Также в большинстве дней декады ожидаем кратковременные дожди и грозы.

К слову, жара уже пришла в Кузбасс: уже с 1 июля столбики термометров будут подниматься до +30 градусов и выше. И, не исключено, что еще не один температурный рекорд будет побит в этом году – как это, например, случилось в апреле 2020 года.

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Минувший четверг побил температурные рекорды апреля. По предварительным данным, он оказался самым жарким за всю историю наблюдений с 1961 года. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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