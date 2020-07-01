Депутаты отдали часть города Кемерово соседнему району

1 Июль 2020 2020-07-01T03:16:05+03:00

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Депутаты Кемеровского горсовета приняли решение отдать часть города Кемерово соседнему с ним районы. Таким образом, границы областной столицы изменились.

Публичные слушания о взаимном изменении границ Кемерова и Кемеровского муниципального округа прошли 29 июня. Изменить территориальное деление пришлось в связи со строительством в столице Кузбасса кольцевой развязки на пересечении улицы Терешковой и улицы Тухачевского, что в районе шоссе имени Алексея Леонова и поворота на кемеровский аэропорт.

-Территориально Кемерово ничего не потеряет. Изменятся лишь границы города, границы населенных пунктов при этом останутся неизменными. Произойдет обмен территориями с Кемеровским муниципальным округом. Ему отойдет равнозначная по площади территория в Заводском районе областного центра, - подчеркнул в своем докладе депутат Василий Мельник.

При этом он отметил, что «на данных территориях никто не проживает, поэтому никаких проблем с возможным переселением, при изменении границ города, не возникнет».

ИСТОЧНИК KP.RU