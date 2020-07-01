В Кузбассе мужчина ворвался с кухонным ножом в микрофинансовую организацию

1 Июль 2020 2020-07-01T05:11:34+03:00

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В Кузбассе мужчина, вооружившись кухонным ножом, напал на микрофинансовую организацию. Его жертвой стала сотрудница компании.

В апреле к полицейским города Полысаево обратилась женщина, которая работала в МФО. Она сообщила, что некий мужчина зашел в помещение и похитил ее телефон, а также деньги компании. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали буквально по горячим следам, им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Как выяснилось, преступный замысел у него созрел заранее, а для осуществления задуманного он взял из дома кухонный нож который впоследствии выбросил на улице.

-Полицейские изъяли у него часть похищенных денег, а также телефон потерпевшей. Он стал фигурантом уголовного дела и на время следствия был заключен под стражу, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. Как оказалось, молодой человек до этого уже трижды преступал черту закона. Так, в феврале этого года полысаевец вырвал из рук местной жительницы сумку, в которой находились мобильный телефон и деньги. Еще он взломал игровой аппарат «хватайка» в одном из городских торговых организаций и похитил из него деньги. В «послужном списке» задержанного есть и проникновение в здание бывшего магазина, где задержанный украл компьютер и пневматическую винтовку. Общая сумма причиненного ущерба составила 63 тысячи рублей.

Сейчас материалы дела рассматривает Ленинск-Кузнецкий городской суд. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU