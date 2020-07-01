2020-07-01T06:03:41+03:00
Общество

Худощавого 86-летнего мужчину разыскивают в Кемерове

Горожанин пропал 29 июня
Екатерина РОМАНОВА
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Худощавого 86-летнего мужчину разыскивают в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Худощавого 86-летнего мужчину разыскивают в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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В Кемерове объявлен поиск 86-летнего Николая Борисова. Мужчина ушел из дома 29 июня и пропал.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 86-летнего жителя города Кемерово Николая Борисова. На сегодня известно, что пожилой горожанин ушел из дома еще 29 июня, и с тех пор не выходил на связь, а его местонахождение не известно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, волосы седые, глаза голубые.

Был одет: спортивная темно-синяя куртка, рубашка в серо-белую клетку, спортивные черные штаны.

Если вам известно местонахождение пропавшего, вы видели его после 29 июня или готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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