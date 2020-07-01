В день голосования в Кузбассе открылись 1699 избирательных участков

1 Июль 2020 2020-07-01T06:35:53+03:00

Отдать свой голос по внесению поправок в Конституцию можно с 08.00 до 20.00

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1 июля в Кузбассе проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию. Проголосовать можно до 20.00 на одном из 1699 избирательных участков.

В основной день голосования по внесению поправок в Конституцию в регионе открылись 1699 избирательных участков. На каждом из них соблюдены меры безопасности. Так, все избиратели проходят процедуру термометрии, получают индивидуальные наборы для голосования – медицинскую маску, перчатки и ручку. Кроме того, можно еще раз прочитать все поправки и получить интересующую информацию о голосовании.

Отметим также, что все члены комиссий, волонтеры и наблюдатели уже прошли экспресс-тестрирование на COVID-19, а во время проведения голосования каждый из них соблюдает все необходимые меры по предотвращению возможного распространения коронавируса.

Напомним, основное голосование проходит 1 июня с 08.00 до 20.00. отдать свой голос можно на одном из 1699 избирательных участков, а посмотреть их адреса можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU