Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе выросло на 41 человека
На утро 1 июля в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Диагноз подтвердился еще у 41 жителя региона.
По данным оперативного штаба, на утро 1 июля в Кузбассе еще у 41 жителя региона тесты на коронавирус показали положительный результат. На сегодняшний день общее число заболевших составляет 1744 человека. Из них 973 человека находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь.
А вот 761 кузбассовец с начала пандемии уже прошел лечение, выздоровел и был выписан из стационара. Среди них и 29 человек, которые покинули больничные стены за минувшие сутки.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8558 человек, - отметили в оперативном штабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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