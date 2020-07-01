Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе выросло на 41 человека

1 Июль 2020 2020-07-01T07:37:26+03:00

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На утро 1 июля в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Диагноз подтвердился еще у 41 жителя региона.

По данным оперативного штаба, на утро 1 июля в Кузбассе еще у 41 жителя региона тесты на коронавирус показали положительный результат. На сегодняшний день общее число заболевших составляет 1744 человека. Из них 973 человека находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь.

А вот 761 кузбассовец с начала пандемии уже прошел лечение, выздоровел и был выписан из стационара. Среди них и 29 человек, которые покинули больничные стены за минувшие сутки.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8558 человек, - отметили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU