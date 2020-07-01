2020-07-01T08:07:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб опубликовал список городов с новыми зараженными COVID-19

На утро 1 июля в регионе 41 новый заболевший
Екатерина РОМАНОВА
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Оперштаб опубликовал список городов с новыми зараженными COVID-19Оперштаб опубликовал список городов с новыми зараженными COVID-19Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В регионе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Данные о городах, где у пациентов диагностировали COVID-19, опубликовал оперативный штаб.

По данным оперативного штаба, на утро 1 июля число заболевших коронавирусом достигло 1774 человек. При этом 41 случай заболевания был выявлен за минувшие сутки.

Больше всего заболевших – в областном центре: 13 человек. На втором месте по числу новых случаев COVID-19 находится Анжеро-Судженск: здесь семь новых заболевших. В Новокузнецке коронавирус выявили у четырех человек. По три новых случая заболевания в Юрге, Яйской муниципальном районе. Еще по два человека, у которых тесты на коронавирус оказались положительными, выявили в Осинниках, Прокопьевске, Промышленновском и Юргинском муниципальных округах. По одному новому заболевшему – в Березовском, Ленинск-Кузнецком муниципальном округе и Таштагольском муниципальном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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