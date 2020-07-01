1 Июль 2020 2020-07-01T09:42:49+03:00

Три самосвала загорелись на угольном предприятии в Кузбассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Почти полтора часа боролись сотрудники МЧС с пожаром, который случился в грузовых автомобилях возле одного из кузбасских угольных предприятий.

ЧП произошло глубокой ночью в Междуреченском городском округе. Здесь в районе одного из местных угольных предприятий случился пожар. Сигнал о том, что горят грузовые автомобили, поступил на пульт диспетчера в ночь на 1 июля, в 00.34. На место тут же выдвинулись три человека и одна единица техники..

- На момент прибытия первого подразделения горели кабины трех грузовых автомобилей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. – В результате пожара у двух самосвалов выгорели кабины и обгорели моторные отсеки. У третьей машины дополнительно к этому обгорели передние покрышки.

В результате пожара никто не пострадал. А его причиной, по предварительным данным, могла стать неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU