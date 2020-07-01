Новокузнецкие фонтаны заработают в ближайшие дни
Несколько позже, чем обычно, в этом году начинают работать городские фонтаны в Новокузнецке. До конца недели их уже должны включить.
Если в другие годы городские фонтаны начинали работать еще в мае, то 2020 год стал исключением из-за ситуации с коронавирусом их запуск перенесли аж на начало июля! Уже к первым выходным новокузнецкие фонтаны начнут радовать горожан своей красотой и прохладой. К слову, прохлада будет не лишней: на первую декаду июля синоптики обещают аномальную жару под +33 градуса!
Новокузнецкие фонтаны заработают в ближайшие дни.ВИДЕО: инстаграм Сергея Кузнецова
- В Новокузнецке начали заполнять водой чаши фонтанов! Производится настройка оборудования, а в сквере Ермакова - уже состоялся пробный запуск, - сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. - До выходных начнут работать и остальные городские фонтаны.
Кстати, все работы по установке и настройке насосного и светового оборудования специалисты провели еще в конце апреля. Тогда же вымыли и покрасили чаши и декоративные элементы. Теперь фонтаны остается лишь запустить.
ИСТОЧНИК KP.RU