2020-07-01T11:59:22+03:00
Общество

У кемеровчан есть возможность проголосовать дома

Для этого нужно подать заявку
Екатерина РОМАНОВА
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У кемеровчан есть возможность проголосовать дома. ФОТО: пресс-служба администрации КемероваУ кемеровчан есть возможность проголосовать дома. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова
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Не все кемеровчане могут лично присутствовать на избирательном участке. Для того, чтобы члены избирательной комиссии пришли к ним домой, до 17.00 1 июня нужно заявить о намерении голосовать дома в избирательный участок.

В пресс-службе администрации Кемерова отметили, что каждый кемеровчанин, который в силу тех или иных причин не мождет покинуть дом, но при этом хочет проголосовать по поправкам в Конституцию, может заявить об этом намерении в свой избирательный участок. Сделать это можно по телефону до 17.00. После этого члены избирательной комиссии приедут с переносными урнами.

Также предусмотрено голосование пациентов медицинских учреждений, которые находятся на стационарном лечении – к ним также выезжают челны избирательной комиссии.

- Для тех, у кого нет постоянной прописки, работает избирательный участок № 203 на проспекте Кузнецком, 83, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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