У кемеровчан есть возможность проголосовать дома
Не все кемеровчане могут лично присутствовать на избирательном участке. Для того, чтобы члены избирательной комиссии пришли к ним домой, до 17.00 1 июня нужно заявить о намерении голосовать дома в избирательный участок.
В пресс-службе администрации Кемерова отметили, что каждый кемеровчанин, который в силу тех или иных причин не мождет покинуть дом, но при этом хочет проголосовать по поправкам в Конституцию, может заявить об этом намерении в свой избирательный участок. Сделать это можно по телефону до 17.00. После этого члены избирательной комиссии приедут с переносными урнами.
Также предусмотрено голосование пациентов медицинских учреждений, которые находятся на стационарном лечении – к ним также выезжают челны избирательной комиссии.
- Для тех, у кого нет постоянной прописки, работает избирательный участок № 203 на проспекте Кузнецком, 83, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.
ИСТОЧНИК KP.RU