2020-07-01T12:39:54+03:00
Общество

Две кемеровчанки попали под колеса автомобиля на перекрестке

Обе с травмами доставлены в больницу
Екатерина РОМАНОВА
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Две кемеровчанки попали под колеса автомобиля на перекрестке. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"Две кемеровчанки попали под колеса автомобиля на перекрестке. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу два пешехода, произошло днем 1 июля в Кемерове. Кадры с последствиями ДТП попали в соцсети.

Очевидцы опубликовали в одной из групп в соцсетях фото с места дорожно-транспортного происшествия. Произошло оно 1 июля в 12.12 на пересечении улицы Ленина и улицы Красной. На снимке видно, как на месте ДТП работают врачи скорой помощи. При этом на асфальте неподалеку от пешеходного перехода лежит женщина.

Обстоятельства и причины ДТП еще устанавливаются, однако известно, в каком состоянии находятся пострадавшие.

- Легковой автомобиль сбил двух пешеходов. Женщину 48 лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Также госпитализирована 63-летняя женщина: она находится в состоянии средней степени тяжести, - сообщает пресс-служба кемеровского Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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