1 Июль 2020 2020-07-01T13:27:31+03:00

Стало известно, где в Кузбассе активнее всего голосуют по поправкам к Конституции Фото: Андрей АБРАМОВ

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По данным ИЦ ГАС «Выборы», кузбоассовцы очень активно голосуют по поправкам к Конституции в Кузбассе. Так, на 15.00 местного времени явка избирателей составила почти 85 процентов.

Отдавать свои голоса по поправкам к Конституции России кузбассовцы стали активно еще 25 по 30 июня. За это время по данным, которые приводит РИА Новости со ссылкой на ИЦ ГАС «Выборы», проголосовало 76,13 процента избирателей. А к 15.00 1 июля явка составила уже 84,83 процента.

Активнее всего голосуют жители Промышленновского района – здесь проголосовали уже 92,54 процента избирателей. Немного отстают Таштагольский район – 92,24 процента и город Белово – 90,39 процента. А вот Центральный район Новокузнецка оказался в аутсайдерах: здесь на три часа дня проголосовали лишь 74,84 процента избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU