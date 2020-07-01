2020-07-01T14:30:24+03:00
Происшествия

Поджигатели уничтожили сено в Кузбассе

ЧП произошло в Кемеровском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Поджигатели уничтожили сено в Кузбассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Поджигатели уничтожили сено в Кузбассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Вечером во вторник, 30 июня, в селе Березовое Кемеровского муниципального округа произошло ЧП. Здесь поджигатели уничтожили сено.

Сигнал о том, что на улице Садовой в седле Березовое Кемеровского муниципального округа горит сено, поступило на пульт диспетчера 30 июня в 21.39. На место тут же выдвинулись девять пожарных и три единицы техники. Ликвидировать пожар удалось лишь в 22.01.

- На момент прибытия первого подразделения сено горело открытым пламенем. В результате сгорело сено в скатках 80 штук, - сообщает подробности пожара пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, сено загорелось не само по себе. Наиболее вероятной причиной пожара специалисты называют умышленные действия по уничтожению имущества, нанесения вреда здоровью человека при помощи огня

ИСТОЧНИК KP.RU

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