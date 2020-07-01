2020-07-01T15:00:37+03:00
Общество

За ходом голосования в Кузбассе следят независимые наблюдатели

Они наблюдают за соблюдением требований к голосованию
Екатерина РОМАНОВА
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За ходом голосования в Кузбассе следят независимые наблюдателиЗа ходом голосования в Кузбассе следят независимые наблюдателиФото: Олег УКЛАДОВ
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Независимые наблюдатели контролируют ход голосования в Кузбассе. Они присутствуют на всех 1699 избирательных участках.

1 июня в Кузбассе проходит последний день голосований по поправкам в Конституции России. В этот день работают 1699 избирательных участков, и на каждом из них находятся независимые наблюдатели. В общей сложности в работе на выборах занято 10 861 человек. Они участвуют в работе выездных комиссий избирательных участков, следят за проведением процедуры голосования, присутствуют при вскрытии урн, опечатке бюллетеней и помещении их в сейф-пакеты после закрытия избирательных участков.

- Выборы проходят очень спокойно, люди довольны электронной системой обработки бюллетеней. Им нравится, потому что это очень упрощает само голосование, - рассказала наблюдатель на участке №263 Анжелика Ширяева. Женщина также отметила, что на участке, где она работает, голосование проходит без нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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