2020-07-02T04:15:46+03:00
Общество

Для спортсменов-экстремалов в Кузбассе установили три скейт-парка

Они находятся в трех кузбасских городах
Екатерина РОМАНОВА
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Для спортсменов-экстремалов в Кузбассе установили три скейт-парка. ФОТО: страница соцсетей Сергей ЦИвилева.Для спортсменов-экстремалов в Кузбассе установили три скейт-парка. ФОТО: страница соцсетей Сергей ЦИвилева.
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Сразу три скейт-парка установили и торжественно открыли в трех кузбасских городах – Полысаеве, Новокузнецке и Таштаголе. Как заявил глава региона Сергей Цивилев, это – только начало.

Три скейт-парка установили в кузбасских городах. Каждый из них состоит из 36-метрового овального памптрека, радиусных разгонных горок, перил для скольжения и фигур для прыжков. Еще три такие площадки уже обустраивают в Кемерове, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске, а два скейт-парка – в Белове и Междуреченске – появятся до завершения строительного сезона.

Средства на строительство площадок выделили из бюджета области. Причем изначально выли выделены 50 миллионов рублей на приобретение детских площадок. Однако средства – более 19 миллионов рублей – удалось сэкономить, и тогда их перенаправили на обустройство скейт-парков.

- Молодежь не раз об этом просила: представители волонтерских движений и активисты, школьники и спортсмены обращались с предложениями оборудовать места для занятий экстремальным спортом на открытом воздухе. Первые скейт-парки устанавливаем в крупных населенных пунктах, в дальнейшем будем распространять сеть таких спортивных объектов и на небольшие поселки, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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