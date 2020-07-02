2020-07-02T05:19:10+03:00
Общество

Когда откроется новый детский сад в Ягуновском в Кемерове

Строительства детсада в Ягуновском микрорайоне близится к завершению
Екатерина РОМАНОВА
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Когда откроется новый детский сад в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АПККогда откроется новый детский сад в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АПК
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Более чем на 50 процентов готов новый детский сад в микрорайоне Ягуновский на юго-западе Кемерова. в скором времени 140 ребятишек начнут посещать его.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, строительство детского сада планируется завершить уже в ноябре. детский сад строится по нацпроекту «Демография», и на его возведение было направлено почти 189 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. В новом здании разместятся помещения для шести групп, музыкальный и спортивный залы, соляная пещера, изостудия, кабинеты логопеда и психолога. Кроме того, в каждой группе будет современное оборудование, развивающие игрушки и многое другое. Сейчас строители заканчивают кровельные работы, утепляют фасад, монтируют инженерные системы, приступают к отделочным работам и благоустройству территории. Однако при возведении здания возникли некоторые трудности, которые все же удалось разрешить.

- В Кемерове до сих пор сохраняются очереди в детские сады, в Ягуновском микрорайоне в очереди числятся 319 детей. По моему поручению около двух лет назад снесли ветхое и опасное для детей старое здание детского сада, разработали проект нового. Но подрядчик подвел, подготовил проект с серьезными недочетами. Пришлось все переделывать, сроки затянулись. Компания больше не работает, это был ее последний проект - детей подводить нельзя. Каждый новый детский сад нужно возводить с учетом опыта строительства предыдущих, а у нас такого опыта становится все больше, – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

ИСТОЧНИК KP.RU

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