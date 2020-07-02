В Кузбассе нашли мертвыми двух без вести пропавших мужчин

2 Июль 2020 2020-07-02T06:16:48+03:00

Местонахождение одного из них не было известно с апреля

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В Кемеровской области завершились поиски двух без вести пропавших мужчин. В итоге их нашли мертвыми. О местонахождении одного из них ничего не было известно с апреля.

Речь идет о 55-летнем жителе Новокузнецка Геннадии. Он ушел из дома 10 апреля и не вернулся. Второй мужчина – 52-летний Александр – пропал 22 июня. В тот день он покинул кемеровскую больницу №11, с тех пор его никто не видел.

О смерти без вести пропавших сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» на своей странице в соцсети «Вконтакте». Из этических соображений не разглашается информация об обстоятельствах смерти мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU