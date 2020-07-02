В Кузбассе нашли мертвыми двух без вести пропавших мужчин
В Кемеровской области завершились поиски двух без вести пропавших мужчин. В итоге их нашли мертвыми. О местонахождении одного из них ничего не было известно с апреля.
Речь идет о 55-летнем жителе Новокузнецка Геннадии. Он ушел из дома 10 апреля и не вернулся. Второй мужчина – 52-летний Александр – пропал 22 июня. В тот день он покинул кемеровскую больницу №11, с тех пор его никто не видел.
О смерти без вести пропавших сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» на своей странице в соцсети «Вконтакте». Из этических соображений не разглашается информация об обстоятельствах смерти мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU