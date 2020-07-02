В Кузбассе еще 62 человека заболели коронавирусом
По последним данным на 2 июля в Кемеровской области еще на 65 человек выросло количество заболевших коронавирусом. Всего на сегодняшний день в инфекционных больницах лечатся 1016 больных.
Оперативный штаб сообщает, что за последние сутки вылечились 19 человек, их уже выписали. Всего в Кемеровской области выздоровело 780 людей.
В настоящее время в Кузбассе в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8270 человек. Всего на территории нашей области с начала пандемии инфекцию выявили у 1806 человек.
ПОДРОБНОСТИ
Какие ограничения действуют в Кузбассе:
Масочный режим – да.
Самоизоляция для приезжих – да.
Рестораны и кафе – работают.
Музеи, музеи-заповедники – работают.
Санатории – работают.
Спортивные залы и комплексы – работают.
Места отдыха у воды – работают.
Пляжи – купание запрещено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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