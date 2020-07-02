2020-07-02T07:18:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе еще 62 человека заболели коронавирусом

Сейчас в больницах находятся 1016 кузбассовцев
Лия Гараева
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В Кузбассе еще 28 человек заболели коронавирусомВ Кузбассе еще 28 человек заболели коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным на 2 июля в Кемеровской области еще на 65 человек выросло количество заболевших коронавирусом. Всего на сегодняшний день в инфекционных больницах лечатся 1016 больных.

Оперативный штаб сообщает, что за последние сутки вылечились 19 человек, их уже выписали. Всего в Кемеровской области выздоровело 780 людей.

В настоящее время в Кузбассе в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8270 человек. Всего на территории нашей области с начала пандемии инфекцию выявили у 1806 человек.

ПОДРОБНОСТИ

Какие ограничения действуют в Кузбассе:

Масочный режим – да.

Самоизоляция для приезжих – да.

Рестораны и кафе – работают.

Музеи, музеи-заповедники – работают.

Санатории – работают.

Спортивные залы и комплексы – работают.

Места отдыха у воды – работают.

Пляжи – купание запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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