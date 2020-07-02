В Кузбассе медведь напал на домашний скот
Было выдано разрешение на его отстрел
В Кузбассе медведь напал на домашний скотФото: Алексей СТЕФАНОВ
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В Мариинском районе медведь напал на домашний скот. В связи с этим было выдано разрешение на отстрел дикого зверя.
Соответствующий документ был опубликован на сайте департамента по охране объектов животного мира Кузбасса. В нем подчеркивается, что медведь представляет угрозу жизни и здоровью людей, проживающих в селе Туйла Мариинского муниципального района.
Госинспекторы обследовали территорию и опросили местных жителей о животном после сообщения фермера. Именно его скот пострадал от лап медведя, которому, по информации ведомства, три года.
ИСТОЧНИК KP.RU