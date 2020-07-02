2 Июль 2020 2020-07-02T10:28:32+03:00

Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Взрыв прогремел на одном из предприятий

Изменить размер текста: A A

Днем 2 июня в Прокопьевске произошло ЧП. Здесь на одном из предприятий прогремел взрыв.

Взрыв произошел утром 2 июня в Прокопьевске на одном из местных предприятий. По предварительным данным, на газовом баллоне взорвался манометр. При этом пострадали трое рабочих, которые находились неподалеку от баллона.

- Двое рабочих госпитализированы с различными травмами, третий после осмотра врачей от госпитализации отказался, - рассказал о последствиях взрыва пресс-секретарь кемеровского центра медицины катастроф Антон Дужик.

Точные причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются

ИСТОЧНИК KP.RU