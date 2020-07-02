2020-07-02T10:28:32+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Кузбассе

Взрыв прогремел на одном из предприятий
Екатерина РОМАНОВА
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Три человека пострадали при взрыве газового баллона в КузбассеТри человека пострадали при взрыве газового баллона в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Днем 2 июня в Прокопьевске произошло ЧП. Здесь на одном из предприятий прогремел взрыв.

Взрыв произошел утром 2 июня в Прокопьевске на одном из местных предприятий. По предварительным данным, на газовом баллоне взорвался манометр. При этом пострадали трое рабочих, которые находились неподалеку от баллона.

- Двое рабочих госпитализированы с различными травмами, третий после осмотра врачей от госпитализации отказался, - рассказал о последствиях взрыва пресс-секретарь кемеровского центра медицины катастроф Антон Дужик.

Точные причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются

ИСТОЧНИК KP.RU

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