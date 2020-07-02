Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Кузбассе
Днем 2 июня в Прокопьевске произошло ЧП. Здесь на одном из предприятий прогремел взрыв.
Взрыв произошел утром 2 июня в Прокопьевске на одном из местных предприятий. По предварительным данным, на газовом баллоне взорвался манометр. При этом пострадали трое рабочих, которые находились неподалеку от баллона.
- Двое рабочих госпитализированы с различными травмами, третий после осмотра врачей от госпитализации отказался, - рассказал о последствиях взрыва пресс-секретарь кемеровского центра медицины катастроф Антон Дужик.
Точные причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются
ИСТОЧНИК KP.RU