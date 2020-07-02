2 Июль 2020 2020-07-02T11:45:50+03:00

Строитель упал с 10-метровой высоты в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Трагедией закончились работы, которые велись на строительной площадке в поселке городского типа Грамотеино. Здесь разбился, упав с высоты 10 метров, рабочий.

В поселке Грамотеино, что в Беловском городском округе, утром 2 июля произошло ЧП. Во время проведения работ на строительной площадке около трассы первой категории с высоты 10 метров упал один из рабочих.

- Мужчина в возрасте около 40 лет скончался до прибытия скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе Кузбасского цента медицины катастроф.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины, приведшие к несчастному случаю и смерти рабочего.

ИСТОЧНИК KP.RU