2020-07-02T11:45:50+03:00
Общество

Строитель упал с 10-метровой высоты в Кузбассе

Трагедия произошла утром 2 июля 2020 г.
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Строитель упал с 10-метровой высоты в КузбассеСтроитель упал с 10-метровой высоты в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Трагедией закончились работы, которые велись на строительной площадке в поселке городского типа Грамотеино. Здесь разбился, упав с высоты 10 метров, рабочий.

В поселке Грамотеино, что в Беловском городском округе, утром 2 июля произошло ЧП. Во время проведения работ на строительной площадке около трассы первой категории с высоты 10 метров упал один из рабочих.

- Мужчина в возрасте около 40 лет скончался до прибытия скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе Кузбасского цента медицины катастроф.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины, приведшие к несчастному случаю и смерти рабочего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество покупок клиентов РСХБ по бесконтактной оплате в 2020 году увеличилось на 62 процента
В Кузбассе задержали пенсионерку-наркоторговку
Строитель упал с 10-метровой высоты в Кузбассе
Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Кузбассе
Россельхозбанк подписал соглашение с Правительством Кузбасса
В Кузбассе медведь напал на домашний скот
Единственное в России министерство угольной промышленности создано в Кузбассе
РСХБ и ООО «Газпром газомоторное топливо» укрепляют партнерство по развитию рынка газомоторного топлива
В Кузбассе вели работы в опасной зоне угольного разреза
В Краснобродском возобновили автобусные рейсы, отмененные из-за коронавируса
В 17 кузбасских городах обнаружили новых заболевших коронавирусом
В Кузбассе еще 62 человека заболели коронавирусом
В Кузбассе самая высокая смертность в Сибири
Новый фонтан появится в Кемерове