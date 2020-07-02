2020-07-02T12:05:37+03:00
Общество

В Кузбассе задержали пенсионерку-наркоторговку

Женщина собиралась сбыть героин
Лия Гараева
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В Кузбассе задержали пенсионерку-наркоторговкуВ Кузбассе задержали пенсионерку-наркоторговкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Мариинске полицейские задержали 61-летнюю женщину. Пенсионерка собиралась сбыть крупную партию героина.

Наркоторговку остановили, когда она ехала в машине. Стражи правопорядка провели досмотр подозреваемой. При себе у женщины был сверток, где находилось примерно 100 граммов героина. Оказалось, что женщина приобрела наркотик в другой области. Она перевозила его из Томска в Мариинск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело. Если суд признает ее виновной, то она может отправиться в тюрьму максимально на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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