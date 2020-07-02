2020-07-02T12:03:29+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Количество покупок клиентов РСХБ по бесконтактной оплате в 2020 году увеличилось на 62 процента

За первое полугодие 2020 года клиенты Россельхозбанка более чем в 2 раза чаще использовали бесконтактные формы оплаты
Яков КРЫМСКИЙ
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За первое полугодие 2020 года клиенты Россельхозбанка более чем в 2 раза чаще использовали бесконтактные формы оплаты, совершая свои покупки, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящий момент в Банке большой выбор различных форм-факторов: смартфоны, платежные кольца, часы. Одним из востребованных устройств для удобных платежей у клиентов РСХБ является платежное кольцо PayRing, выпущенное в 2019 году при сотрудничестве Банка и компании-производителя.

Так, с начала года количество пользователей кольцами PayRing увеличилось на 59 процентов и составило 2,5 тысячи клиентов. Наибольшей популярностью PayRing пользуются среди жителей Республики Башкортостан, Краснодарского края и Челябинской области.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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