Количество покупок клиентов РСХБ по бесконтактной оплате в 2020 году увеличилось на 62 процента

2 Июль 2020 2020-07-02T12:03:29+03:00

За первое полугодие 2020 года клиенты Россельхозбанка более чем в 2 раза чаще использовали бесконтактные формы оплаты

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За первое полугодие 2020 года клиенты Россельхозбанка более чем в 2 раза чаще использовали бесконтактные формы оплаты, совершая свои покупки, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящий момент в Банке большой выбор различных форм-факторов: смартфоны, платежные кольца, часы. Одним из востребованных устройств для удобных платежей у клиентов РСХБ является платежное кольцо PayRing, выпущенное в 2019 году при сотрудничестве Банка и компании-производителя.

Так, с начала года количество пользователей кольцами PayRing увеличилось на 59 процентов и составило 2,5 тысячи клиентов. Наибольшей популярностью PayRing пользуются среди жителей Республики Башкортостан, Краснодарского края и Челябинской области.

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