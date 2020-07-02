2020-07-02T13:07:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Девять младенцев заболели коронавирусом в Кузбассе

Данные по возрасту заболевших опубликовал оперативный штаб области
Мария КОЛОСОВА
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Девять младенцев заболели коронавирусом в КузбассеДевять младенцев заболели коронавирусом в КузбассеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Кузбассе с начала пандемии девять младенцев заболели коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб области.

Напомним, что на утро 2 июня в Кузбассе выявлено 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начал пандемии заразилось 1806 человек, в их числе, дети в возрасте до года.

Согласно официальной статистике, больше всего заболевших в возрасте старше 60 лет – 650 человек. В возрасте от 46 до 60 лет заболели 496 человек, в возрасте от 31 года до 45 лет - 394 человека. Еще 150 заболевших оказались в возрастной группе от 18 до 30 лет. Кроме того, коронавирусом заболело 107 детей от 1 года до 17 лет. В возрасте младше года зафиксировано девять случаев коронавирусной инфекции.

Статистика заболевших по возрастам. Фото: Оперативный штаб области

Статистика заболевших по возрастам. Фото: Оперативный штаб области

ИСТОЧНИК KP.RU

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