2020-07-02T14:21:01+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В Кузбассе начинается реализация Программы по развитию личностного потенциала Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»

Программа будет реализовываться в регионе в течение трех лет
Яков КРЫМСКИЙ
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В Кемерово состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Кузбасса, Кемеровским отделением ПАО Сбербанка и Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Программа будет реализовываться в Кузбассе в течение трех лет. Ее главная задача – сформировать команду руководителей образовательных организаций, педагогов, наставников и методистов для развития потенциала каждого ребенка.

-Программа развития личностного потенциала призвана, прежде всего, воспитать в ребенке такие способности, которые помогут ему в дальнейшем самореализовать себя, стать успешным, научить его управлять своими способностями, привить культуру постоянного саморазвития. Это относится не только к детям, но и к их педагогам, - подчеркнул управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов.

В общей сложности в течение трех лет участниками Программы станут 70 образовательных организаций, и более 1000 управленцев и педагогов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Партнерский материал.

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