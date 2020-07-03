2020-07-03T05:01:46+03:00
Общество

Из-за водителя-нарушителя на железной дороге произошло ДТП

ДТП спровоцировало задержку поезда
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за водителя-нарушителя на железной дороге произошло ДТП. ФОТО: архив КПИз-за водителя-нарушителя на железной дороге произошло ДТП. ФОТО: архив КПФото: Екатерина РОМАНОВА
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Из-за водителя-нарушителя пассажиры поезда «Новокузнецк – Санкт-Петербург» вынуждены были задержаться в пути на час. Водитель проигнорировал Правила дорожного движения.

Около пяти часов вечера в четверг, 2 июля, водитель автомобиля ВАЗ-2146 ехал по автодороге. На участке автодороги Спиченсково – Зеньково он, в нарушение правил дорожного движения, выехал на пути прямо перед приближающимся поездом. Машинист попытался остановить состав, но расстояние между поездом и машиной было слишком маленькое, и столкновения избежать не удалось.

- В результате ДТП никто не пострадал, нарушен габарит соседнего пути. В связи с ДТП ожидается задержка пассажирского поезда №13 сообщением Новокузнецк – Санкт-Петербург. Время задержки превысит один час, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Последствия ДТП устранены. Железнодорожники призывают водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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