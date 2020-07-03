В Новокузнецке на день ограничат движение транспорта
В субботу, 4 июля, Новокузнецк отмечает свое 402-летие. В честь этого состоится традиционный легкоатлетический забег «Кузнецк - 1618». Для его проведения ограничат движение автотранспорта.
На время проведения легкоатлетического забега, который приурочен к празднованию Дня города, в Кузнецком районе ограничат движение автотранспорта через Крепостную гору. Ограничение будет действовать 4 июля с 09.00 до 11.00 в следующих местах:
- улица Водопадная: от здания № 18 до пересечения с проездом Крепостной;
- проезд Крепостной;
- улица Малая;
- улица Депутатская;
- Томский проезд: от пересечения с улицей Депутатская до перекрестка с круговым движением с Заводским шоссе.
На это же время изменится движение городского общественного транспорта будет организовано таким образом:
- автобусный маршрут № 89 «Молодость Запсиба – ЦВТИ» в прямом направлении: до перекрестка с круговым движением на шоссе Заводском с выполнением конечной остановки «Верхняя Островская», далее в обратном направлении;
- автобусный маршрут № 88 «ЦВТИ – СШМНУ» по временному маршруту «В.Островская – СШМНУ» («Верхняя Островская» на шоссе Заводском с круговым движением).
ИСТОЧНИК KP.RU