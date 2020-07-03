3 Июль 2020 2020-07-03T05:15:44+03:00

В Новокузнецке на день ограничат движение транспорта Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В субботу, 4 июля, Новокузнецк отмечает свое 402-летие. В честь этого состоится традиционный легкоатлетический забег «Кузнецк - 1618». Для его проведения ограничат движение автотранспорта.

На время проведения легкоатлетического забега, который приурочен к празднованию Дня города, в Кузнецком районе ограничат движение автотранспорта через Крепостную гору. Ограничение будет действовать 4 июля с 09.00 до 11.00 в следующих местах:

- улица Водопадная: от здания № 18 до пересечения с проездом Крепостной;

- проезд Крепостной;

- улица Малая;

- улица Депутатская;

- Томский проезд: от пересечения с улицей Депутатская до перекрестка с круговым движением с Заводским шоссе.

На это же время изменится движение городского общественного транспорта будет организовано таким образом:

- автобусный маршрут № 89 «Молодость Запсиба – ЦВТИ» в прямом направлении: до перекрестка с круговым движением на шоссе Заводском с выполнением конечной остановки «Верхняя Островская», далее в обратном направлении;

- автобусный маршрут № 88 «ЦВТИ – СШМНУ» по временному маршруту «В.Островская – СШМНУ» («Верхняя Островская» на шоссе Заводском с круговым движением).

ИСТОЧНИК KP.RU