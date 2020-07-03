2020-07-03T06:57:32+03:00
Общество

У новокузнечанки в яичнике обнаружили опухоль с волосами

Орган был удален
Мария КОЛОСОВА
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У новокузнечанки в яичнике обнаружили опухоль с волосамиУ новокузнечанки в яичнике обнаружили опухоль с волосамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Новокузнецке с подозрением на злокачественную опухоль яичника в онкологический диспансер поступила 32-летняя женщина. В результате врачи действительно обнаружили новообразование, а внутри него тератому – комок волос.

Как отмечают специалисты, тератома – это опухоль, которая формируется во время беременности, следовательно, состоит из клеток эмбриона. Она может содержать в себе признаки органов, которые в структуру пораженного органа не входят. Это могут быть волосы, зубы, фрагменты костей, щитовидки, печени и легких, реже – конечностей.

-В большинстве своем тератомы доброкачественны. Но некоторые все же склонны к злокачественному росту и метастазированию. После получения результатов гистологического исследования мы сделаем окончательный вывод по этому случаю и примем решение по лечению, - сообщила и.о. заведующего онкологическим отделением Ольга Михайловна Кузьмина.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. О том, что у нее есть такая необычная опухоль женщина даже не знала. При этом ранее она даже смогла выносить и родить двух здоровых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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