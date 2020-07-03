Град, грозы и штормовой ветер надвигаются на Кузбасс
Об этом сообщает Гидрометцентр России
Град, грозы и штормовой ветер надвигаются на КузбассФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Гидрометцентре России опубликовали сводку неблагоприятных погодных условий. В ближайшее время в Кузбасс придет непогода.
Согласно официальному документу, 3 и 5 июля в регионе ожидаются сильный дождь, гроза, град, а также ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Похожая погода в эти дни будет наблюдаться у географических соседей – в Хакасии, томской области и Алтайском крае.
Напомним, что накануне в Кузбассе вновь выпал крупный град. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU