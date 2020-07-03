В Кузбассе пьяная женщина на «Жигулях» столкнулась с поездом

3 Июль 2020 2020-07-03T09:38:53+03:00

С ней было двое пассажиров – также нетрезвых

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В Кузбассе пьяная женщина, управлявшая «Жигулями», столкнулась с поездом. В машине вместе с ней находилось двое пассажиров – тоже нетрезвых.

Инцидент произошел 2 июля около 21.00 на перегоне станций Новокузнецк – Зеньково машинист поезда заметил у себя на пути ВАЗ-2106. Он попытался экстренно затормозить, однако столкновения с «Жигулями» избежать не удалось. В результате машина получила повреждения, но находившиеся в салоне не пострадали.

Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что 27-летняя женщина управляла автомобилем в состоянии опьянения. Вместе с ней в салоне находился владелец машины – 29-летний мужчина, и 24-летняя женщина. Все трое распивали спиртные напитки, а затем поехали кататься. Двигаясь по полевой дороге вдоль железнодорожного пути, водитель не справился с управлением «Жигулями», и машину выбросило на рельсы.

-Последствия происшествия были ликвидированы в течение часа, - сообщили в Кузбасском ЛУ МВД. - В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU