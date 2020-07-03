В Кемерове птенец сапсана выпал из гнезда и крыльцо больницы

3 Июль 2020 2020-07-03T10:58:44+03:00

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В Кемерове птенец сапсана выпал из гнезда и оказался на крыльце консультативно-диагностического центра. Полуторамесячную птицу обнаружили сотрудники и пациенты.

По весне на крыше медучреждения два сапсана свили гнездо и обзавелись птенцами, один из них и оказался среди людей. Сейчас молодого хищника передали в ветеринарный центр КемГУ. За ним будет наблюдать врач, а после птицу передадут в питомник

-Сейчас он находится под наблюдением ветеринарного врача, а после будет передан в питомник Алтайского края, где его отпустят, - сообщает министерство образования Кузбасса в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU